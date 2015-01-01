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Подробности боя у Крутой Балки: погиб украинский воин

Сегодня, 12:08

Боестолкновение длилось около 30 минут, отметили в штабе АТО.

АТО, Саур-могила, каска, военные, силовики, армия
Каска, иллюстрация Reuters
В среду, 28 декабря, под захваченным поселком Крутая Балка Донецкой области бой между силами АТО и террористами длился около получаса, погиб один украинский военнослужащий.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации на странице в Facebook.

В ведомстве уточнили, что боестолкновение произошло около 15:00.

"Бой длился около тридцати минут, благодаря слаженным действиям подразделений сил АТО враг вынужден был отступить", — отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что на Светлодарской дуге силовики контратаковали боевиков, они выбили противника с трех опорных пунктов, двух постов и заняли ряд стратегически важных точек. Узнать больше об успехах наших бойцов можно здесь.

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