Подробности боя у Крутой Балки: погиб украинский воин

Боестолкновение длилось около 30 минут, отметили в штабе АТО.
Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации на странице в Facebook.
В ведомстве уточнили, что боестолкновение произошло около 15:00.
"Бой длился около тридцати минут, благодаря слаженным действиям подразделений сил АТО враг вынужден был отступить", — отметили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что на Светлодарской дуге силовики контратаковали боевиков, они выбили противника с трех опорных пунктов, двух постов и заняли ряд стратегически важных точек. Узнать больше об успехах наших бойцов можно здесь.