Полиция накрыла банду угонщиков элитных авто, опубликованы фото

Один из злоумышленников владел СТО, через которую молодые люди и сбывали приобретенные за границей нерастаможенные автомобили VIP-класса.

Полиция накрыла банду угонщиков элитных авто npu.gov.ua

Полицейские разоблачили преступную схему похищения элитных автомобилей , которую наладили жители Киевщины.

Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

Сообщается, что 22-летнего жителя города Вишневое и 24-летнего жителя села Софиевская Борщаговка задержали сотрудники отдела раскрытия угонов автотранспорта Департамента уголовного розыска Нацполиции. "Бизнесмены" умудрялись похищать одни и те же автомобили... по несколько раз.

Один из злоумышленников владел СТО, через которую молодые люди и сбывали приобретенные за границей нерастаможенные автомобили VIP-класса. Прежде чем продать, злоумышленники прятали в салоне автомобиля прибор для отслеживания местоположения транспортного средства (трекер), а с помощью специальной электронной техники изготавливали дополнительный ключ зажигания к автомобилю.

Поэтому счастливый владелец нового элитного транспорта и не догадывался, что радость продлится недолго. В течение месяца злоумышленники отслеживали маршрут автомобиля, выбирая удобное место и время для его похищения, параллельно подыскивали нового VIP-клиента. Злодеи сменяли документы на машину, номерные знаки и перепродавали автомобили в другие регионы.

Работникам Департамента уголовного розыска Нацполиции известно минимум с десяток таких афер фигурантов дела.

В прошлом году полицией задокументировано похищение ими на территории Киевской области автомобиля марки Volkswagen Passat B5 польской регистрации. А в январе этого года в городе Городок Львовской области воры незаконно завладели автомобилем марки "Ауди А-6" с болгарской регистрацией.

Оперативники Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины проверяют злоумышленников на причастность к аналогичным уголовным правонарушениям.

За незаконные завладения автомобилями, совершенные повторно, полицией открыто уголовные производства (ч. 2 ст. 289 Уголовного кодекса Украины). Похитителям "светит" до десяти лет заключения.

Злоумышленникам сообщили о подозрении и теперь их ждет суд. Расследование в этом резонансном деле продолжается.

Напомним, в Киеве накрыли банду угонщиков, которые шантажировали владельцев авто.

Фото: npu.gov.ua.