Хорошо погулял. Пьяный боевик ЛНР угрожал собутыльникам гранатой и пойдет под показательный суд

Пьянчугу обезвредили полицаи ЛНР.

Граната, иллюстрация mns.gov.ua

Боевики ЛНР продолжают попадать в неприятные истории, связанные с

О них координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, военнослужащий 2-го армейского корпуса "народной милиции" ЛНР (вч Л-55055), находясь вне расположения своей части, после совместного распития спиртных напитков с местными жителями на территории гаражного кооператива, принялся активно угрожать им боевой гранатой.

По его данным, пьяный боевик был обезврежен прибывшими сотрудниками "полиции", которые передали его в "военную комендатуру".

Командование 2-го АК предлагает устроить показательный суд над данным боевиком, учитывая участившиеся случаи применения оружия против местного населения и подрывы ручных гранат в общественных местах боевиками (как действующими "военнослужащими", так и "ветеранами ополчения") в ЛНР, добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал, что в результате перестрелки в Брянке один военнослужащий РФ был убит, еще несколько человек получили ранения.