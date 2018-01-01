Смерть студента на киевском мосту. "Водитель-убийца" задержан, фото с места ДТП

< > < >



1 / 3 В Киеве задержан парень, насмерть сбивший на авто студента (kyiv.npu.gov.ua)

В крови злоумышленника было почти два промилле алкоголя.

В Киеве задержан парень, насмерть сбивший на авто студента kyiv.npu.gov.ua

В ночь на пятницу, 13 апреля, в Киеве на съезде с Дарницкого моста пьяный водитель на автомобиле Nissan Juke зацепил отбойник, а потом сбил студента столичного вуза.

Пострадавший умер на месте происшествия, злоумышленником оказался 27-летний парень, он задержан, говорится на сайте Главного управления Национальной полиции в столице.

По данным ведомства, "Драгер" показал, что в крови водителя было 1,7 промилле алкоголя. Издание dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook назвало задержанного "водителем-убийцей".

Начато производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.

Ранее сообщалось, что в Киеве глава подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро совершил ДТП, в результате которого 23-летняя студентка столичного вуза попала в больницу, а позже умерла.