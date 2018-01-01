В день убийства Бабченко полиция искала видео в доме журналиста — СМИ

Правоохранители проводили следственные действия, отметили журналисты.

В день убийства Аркадия Бабченко полиция работала в доме, в котором он жил, узнали СМИ УНИАН

Во вторник утром, 29 мая, в Днепровском районе Киева накануне убийства российского журналиста Аркадия Бабченко сотрудники полиции проводили следственные действия в доме, в котором он жил.

В 5 утра правоохранители искали по ул. Никольско-Слободской видео с камер наблюдения, пишет "Громадське" со ссылкой на источники.

"Какого именно дела касались следственные действия — не указывается", — отметило издание.

Напомним, Аркадия Бабченко убили в Киеве вечером 29 мая на ул. Никольско-Слободской в (Днепровский район столицы). Правоохранители рассматривают две версии преступления — профессиональная деятельность и гражданская позиция.

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