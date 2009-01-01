В Крыму перевернулся автобус, почти 20 пострадавших: фото с места ДТП

Авария случилась вчера недалеко от Керченской паромной переправы.

Последствия аварии 82.mchs.gov.ru

В пятницу, 29 сентября, в захваченном Россией Крыму недалеко от Керчи перевернулся автобус, пострадали 18 человек, трое из них — госпитализированы.

Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные так называемой "замминистра здравоохранения" полуострова Антона Шаклунова.

Агентство уточнило, что авария случилась в 1,5 км от Керченской паромной переправы на автодороге Керчь — Феодосия.

"В Керченскую горбольницу №1 госпитализировано в настоящий момент три человека. Их состояние средней тяжести, но ближе к тяжелому, у всех в основном ушибы, резаные раны. Остальные проходят обследование", — сказал "чиновник".

Автобус перевозил около 50 человек, застрявших в очереди на паром, который не перевозил людей из-за шторма. По данным подконтрольной оккупантам Единой транспортной дирекции, причиной ДТП стало лопнувшее колесо.

Фото: 82.mchs.gov.ru