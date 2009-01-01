В Мариуполе поймали беглого экс-боевика банды "Оплот", видео допроса

Злоумышленник пополнил ряды противника в мае 2014-го, отметили в СБУ.
Об этом говорится на сайте СБУ.
В ведомстве уточнили, что мужчина вступил в незаконное вооруженное формирование за деньги в мае 2014 в Донецке.
"Пройдя военную подготовку, получил форму, оружие и охранял объекты террористов", — отметили в спецслужбе.
По ее данным, злоумышленник после конфликта с руководством бандформирования оставил боевиков и под видом переселенца выехал в Мариуполь, где скрывался у родственников.
Видео допроса задержанного
Начато производство по ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) и ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности) Уголовного кодекса.
Ранее сообщалось, что в Станице Луганской на пункте пропуска был задержан боевик террористической ЛНР, который пытался вернуться на захваченную территорию Луганщины.
Фото: ssu.gov.ua, видео: Служба безпеки України