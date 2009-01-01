В Мариуполе поймали беглого экс-боевика банды "Оплот", видео допроса

Злоумышленник пополнил ряды противника в мае 2014-го, отметили в СБУ.

Задержанный злоумышленник ssu.gov.ua

В Мариуполе Донецкой области силовики задержали бывшего боевика, который покинул ряды противника после конфликта с руководством.

Об этом говорится на сайте СБУ.

В ведомстве уточнили, что мужчина вступил в незаконное вооруженное формирование за деньги в мае 2014 в Донецке.

"Пройдя военную подготовку, получил форму, оружие и охранял объекты террористов", — отметили в спецслужбе.

По ее данным, злоумышленник после конфликта с руководством бандформирования оставил боевиков и под видом переселенца выехал в Мариуполь, где скрывался у родственников.

Видео допроса задержанного

Начато производство по ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) и ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности) Уголовного кодекса.

Ранее сообщалось, что в Станице Луганской на пункте пропуска был задержан боевик террористической ЛНР, который пытался вернуться на захваченную территорию Луганщины.

Фото: ssu.gov.ua, видео: Служба безпеки України