В Минобороны назвали потери боевиков на Донбассе за прошлую неделю

В начале января на востоке нашей страны были ранены девять террористов, отметил Мотузяник.

Боевики на Донбассе, иллюстрация Reuters

На прошлой неделе, 2-8 января, науничтожен один боевик, девять — получили ранения.

Об этом на брифинге рассказал спикер Минобороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник, ссылаясь на данные военной разведки, говорится на mediarnbo.org.

В то же время он не уточнил, где именно и при каких обстоятельствах на Донбассе убит и ранены террористы.

"Подтвержденные потери противника за 2-8 января: один оккупант ликвидирован, девять — ранены", — отметил пресс-секретарь.

Ранее в группе "Информационное сопротивление" сообщили, что в одном из районов захваченного Донецка "пьяный до беспамятства" боевик самопровозглашенной ДНР на детской площадке взорвал у себя в руках гранату, после чего умер.