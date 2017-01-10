В Минобороны назвали потери боевиков на Донбассе за прошлую неделю

В начале января на востоке нашей страны были ранены девять террористов, отметил Мотузяник.
Об этом на брифинге рассказал спикер Минобороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник, ссылаясь на данные военной разведки, говорится на mediarnbo.org.
В то же время он не уточнил, где именно и при каких обстоятельствах на Донбассе убит и ранены террористы.
"Подтвержденные потери противника за 2-8 января: один оккупант ликвидирован, девять — ранены", — отметил пресс-секретарь.
Ранее в группе "Информационное сопротивление" сообщили, что в одном из районов захваченного Донецка "пьяный до беспамятства" боевик самопровозглашенной ДНР на детской площадке взорвал у себя в руках гранату, после чего умер.