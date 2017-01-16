В Минобороны назвали потери боевиков в зоне АТО за прошлую неделю

На Донбассе были ранены 14 террористов, отметил Мотузяник.

Могилы боевиков, иллюстрация Фото: соцсети

На прошлой неделе, 9-15 января, вуничтожены семь боевиков, 14 — получили ранения.

Об этом на брифинге рассказал спикер Минобороны по вопросам спецоперации полковник Александр Мотузяник, говорится на mediarnbo.org.

В то же время он не уточнил, где именно и при каких обстоятельствах на Донбассе убиты и ранены террористы.

"Подтвержденные потери противника за прошедшую неделю: 7 оккупантов ликвидированы, 14 — ранены", — отметил пресс-секретарь.

Ранее Александр Мотузяник сообщил, что 2-8 января на востоке нашей страны уничтожен один боевик, тогда также были ранены враги. Ознакомиться с его сведениями можно здесь.