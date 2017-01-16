В Минобороны назвали потери боевиков в зоне АТО за прошлую неделю

На Донбассе были ранены 14 террористов, отметил Мотузяник.
Об этом на брифинге рассказал спикер Минобороны по вопросам спецоперации полковник Александр Мотузяник, говорится на mediarnbo.org.
В то же время он не уточнил, где именно и при каких обстоятельствах на Донбассе убиты и ранены террористы.
"Подтвержденные потери противника за прошедшую неделю: 7 оккупантов ликвидированы, 14 — ранены", — отметил пресс-секретарь.
Ранее Александр Мотузяник сообщил, что 2-8 января на востоке нашей страны уничтожен один боевик, тогда также были ранены враги. Ознакомиться с его сведениями можно здесь.