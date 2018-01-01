В Нацполиции рассказали о всплеске самоубийств в Киеве

В текущем году в столице стало меньше убийств, отметил Крищенко.

В Киеве заметный всплеск самоубийств, сообщил Андрей Крищенко flickr.com

Начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко сказал, что в столице "сейчас заметный всплеск самоубийств, в день — по два-три".

В 2018-м убийств меньше, практически все они раскрыты, около 95%, рассказал он в интервью 112.ua.

"Давно такого не было в Киеве. Сейчас заметный всплеск самоубийств. В день по два-три", — отметил собеседник.

По его словам, "в какие-то из дней было пять самоубийств: двое застрелились, двое повесились и одна выпрыгнула, а обычно в неделю одно-два".

Ранее глава комитета Верховной Рады по делам ветеранов, участников боевых действий, участников антитеррористической операции и людей с инвалидностью Александр Третьяков говорил, что в Украине более тысячи участников АТО покончили с собой.

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