В Киеве воры-вандалы украли бюст из музея Леси Украинки: детали

В столице Украины сотрудники правоохранительных органов раскрыли дело о краже мемориальной доски с бюстом из музея Леси Украинки, расположенного в доме №97 по улице имени Саксаганского.

Соответствующее сообщение опубликовала на официальном интернет-портале ГУ Нацполиции по Киеву.

По версии следствия, двое злоумышленников разбили бронзовый памятник на части и постепенно сдавали на металлолом. От похищенного осталась только небольшая часть. Один из них был ранее судим за грабеж и хранение наркотиков.

"Мы установили, что 33-летний и 32-летний киевляне похитили мемориальную доску, разбили ее на маленькие куски и сдавали их в пункты приема металлолома. Одну часть доски мы изъяли и приобщили к уголовному производству в качестве вещественного доказательства. Мужчинам уже объявили подозрение в совершении преступления по части 4 статьи 185 Уголовного кодекса Украины - это кража, совершенная в крупных размерах", - заявил руководитель ГУ Нацполиции по Киеву Андрей Крищенко.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в норвежском музее неизвестные похитили 400 экспонатов времен викингов.