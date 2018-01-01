В Одессе мусоровоз влетел в маршрутку, много пострадавших: фото и видео с места ДТП

Авария произошла сегодня утром в Малиновском районе областного центра.

В Одессе мусоровоз столкнулся с маршруткой od.npu.gov.ua

В понедельник, 16 апреля, в Малиновском районе Одессе мусоровоз столкнулся с маршрутным такси , по предварительным сведениям, пострадали десять человек.

Авария произошла в 06:26 на перекрестке улиц Кордонная и Степная, говорится на сайте Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

По данным ведомства, пострадавшим оказана медицинская помощь. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Киеве глава подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро совершил ДТП, в результате которого 23-летняя студентка столичного вуза попала в больницу, а позже умерла.