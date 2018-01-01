Во Львове водителя с рекордным содержанием алкоголя в крови чудом спасли от самосуда, видео

Количество промилле в крови "рекордсмена" превышает норму в 24 раза.

В организме водителя нашли 4,94 промилле алкоголя. Фото: скрин видео Facebook/Патрульная полиция Львовской области

Патрульная полиция Львова задержала виновника тройного ДПТ, у которого была определена степень опьянения в 4,94 промилле.

Этот показатель является рекордным. Видео опубликовано в Facebook.

"Водитель транспортного средства Audi не выполнил требование дорожного знака "Уступить дорогу" и совершил столкновение с автомобилем Mitsubishi, который двигался по главной дороге. В результате столкновения транспортное средство Mitsubishi отбросило на встречную полосу, где произошло еще одно столкновение с автомобилем Iveco", - сказано в сводке.

По информации правоохранителей, в результате ДТП серьезных телесных повреждений никто не получил.

Очевидцы инцидента хотели устроить самосуд над чудом державшимся на ногах виновником аварии. Полицейские вынуждены были защищать его от разъяренных граждан.

В полиции сообщили, что 35-летний нетрезвый водитель управлял транспортным средством без документов.

По факту инцидента инспекторы составили протокол, решение о наказании будет установлено судом.

Напомним, ранее во Львове случилась не менее эксцентричная ситуация. Пьяный инспектор коммунального предприятия "Муниципальная стража" в маршрутке избил пассажира и угрожал другим людям оружием.