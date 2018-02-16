Во Львове поймали пьяного водителя-"рекордсмена". За ночь устроил 4 ДТП

Во время ночной смены патрульные получили вызов от жительницы дома по улице Нечуя-Левицкого, под окнами которой водитель автомобиля Ford Focus совершил наезд на дорожный знак и уехал с места дорожно-транспортного происшествия.

"Патрульные, двигаясь по упомянутой улице, увидели этот автомобиль, а возле него водителя. Оказалось, что он снова попал в ДТП — въехал в дорожные столбцы. Водитель был в очевидном состоянии алкогольного опьянения", — говорится в сообщении патрульной полиции Львовской области в Facebook.

В дальнейшем выяснилось, что на той же улице он столкнулся с Audi 80, а затем — с BMW X5 и покинул оба места происшествия.

В полиции отметили, что проверка на устройстве "Драгер" показала результат — 2 промилле.

Патрульные составили на мужчину восемь протоколов: четыре — за совершенные ДТП, три — за оставление места ДТП и еще один — за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.