Возможный убийца Ноздровской "согласен с подозрением"

Мужчина не хочет, чтобы его взяли под стражу.

Юрий Россошанский предстал перед судом УНИАН

Подозреваемый в убийстве юристки, правозащитницы Ирины Ноздровской — Юрий Россошанский — заявил, что он согласен с подозрением, которое выдвинула ему прокуратура.

Мужчина не хочет, чтобы его взяли под стражу, сообщил корреспондент "Страны" из зала Вышгородского райсуда Киевской области, где возможному злоумышленнику избирают меру пресечения.

"С подозрением согласен. С содержанием под стражей нет", — сказал Россошанский.

Напомним, Ирина Ноздровская исчезла около 16 часов 29 декабря, 1 января у села Демидов в реке нашли ее тело. По предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, женщина умерла от нанесенных колото-резаных ран. Погибшую уже похоронили.

СМИ писали, что задержанный подозреваемый в убийстве юристки приходится отцом Дмитрию Россошанскому — водителю, который в сентябре 2015 сбил насмерть сестру Ноздровской Светлану Сапатинскую. Благодаря усилиям правозащитницы нарушитель оказался за решеткой.