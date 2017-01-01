Возможный убийца Ноздровской "согласен с подозрением"

Мужчина не хочет, чтобы его взяли под стражу.
Мужчина не хочет, чтобы его взяли под стражу, сообщил корреспондент "Страны" из зала Вышгородского райсуда Киевской области, где возможному злоумышленнику избирают меру пресечения.
"С подозрением согласен. С содержанием под стражей нет", — сказал Россошанский.
Напомним, Ирина Ноздровская исчезла около 16 часов 29 декабря, 1 января у села Демидов в реке нашли ее тело. По предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, женщина умерла от нанесенных колото-резаных ран. Погибшую уже похоронили.
СМИ писали, что задержанный подозреваемый в убийстве юристки приходится отцом Дмитрию Россошанскому — водителю, который в сентябре 2015 сбил насмерть сестру Ноздровской Светлану Сапатинскую. Благодаря усилиям правозащитницы нарушитель оказался за решеткой.