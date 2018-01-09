Дело Ноздровской: суд избирает меру пресечения подозреваемому в убийстве, онлайн-трансляция

На Киевщине Вышгородский районный суд начал заседание по избранию меры пресечения для Юрия Россошанского, подозреваемого в убийстве юриста Ирины Ноздровской.

Дело рассматривает следователь судья Алексей Рудюк, пишет РБК-Украина.

Отметим, что сторона обвинения требует два месяца ареста без права внесения залога.

Как известно, 8 января прокуратура объявила подозрение Россошанскому.

Ранее Юрий Россошанский, подозреваемый в убийстве юристки и правозащитницы Ирины Ноздровской, рассказал правоохранителям о том, что толкнуло его на совершение преступления.