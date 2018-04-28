Взрыв в авто в Киеве: СМИ узнали подробности трагедии

По предварительным данным, погибший и пострадавший были родственниками.

В Киеве в результате взрыва в авто погибли двое мужчин kiev.informator.ua

В пятницу вечером, 27 апреля, в Дарницком районе Киева на ул. Михаила Драгоманова в салоне автомобиля такси пассажир взорвал гранату

В результате взрыва погиб пассажир, а водитель пострадал, пишет "Информатор" со ссылкой на очевидцев.

Издание подчеркнуло, что, по предварительным данным, мужчины были родственниками.

На сайте Главного управления Нацполиции в столице говорится, что после взрыва было начато производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Ранее в полиции Киева сообщили, что в столице на ул. Михаила Драгоманова, 44А взорвалось авто Chevrolet, погиб один человек, а еще один — пострадал. Узнать больше о случившемся можно здесь.

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