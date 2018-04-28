Взрыв в авто в Киеве: СМИ узнали подробности трагедии

По предварительным данным, погибший и пострадавший были родственниками.
В результате взрыва погиб пассажир, а водитель пострадал, пишет "Информатор" со ссылкой на очевидцев.
Издание подчеркнуло, что, по предварительным данным, мужчины были родственниками.
На сайте Главного управления Нацполиции в столице говорится, что после взрыва было начато производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.
Ранее в полиции Киева сообщили, что в столице на ул. Михаила Драгоманова, 44А взорвалось авто Chevrolet, погиб один человек, а еще один — пострадал. Узнать больше о случившемся можно здесь.
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