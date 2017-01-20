Американский тренер Кличко объяснил, почему надо дисквалифицировать россиянина Поветкина

Почему разные подходы к разным бойцам в разных странах, говорит Али Башир.

Владимир Кличко и Александр Поветкин в ринге Коммерсантъ

Работающий с украинскими боксерами Александром Усиком и Владимиром Кличко известный американский специалист Джеймс Али Башир заявил, что российского супертяжеловеса Александра Поветкина нужно дисквалифицировать из-за допинга.

Об этом американец заявил в интервью BaylorIC TV, сообщает zik.ua.

Он подчеркнул, что допинг-проба Поветкина, взятая у него в декабре, показала наличие в его организме следов запрещенного препарата "Остарина", являющегося аналогом анаболических стероидов.

"Сколько раз Поветкина ловили? Три раза! Это третий раз у него находят запрещенные препараты (на самом деле, второй — boxingnews.com.ua), и ничего — он спокойно себе находится в десятках рейтингов, все ОК. Так не должно быть.

Почему разные подходы к разным бойцам в разных странах? Везде должны быть одинаковые правила для всех: попался на допинге — пожизненная дисквалификация или годичная дисквалификация. И это же не только Поветкина касается — тот же Лукас Браун тоже 2-3 раза попадался на допинге - и ему тоже ничего!

А взять ситуацию с Маргарито — Панама Льюис за точно такие же трюки был дисквалифицирован пожизненно, а Маргарито дисквалифицировали только на год. Так не должно быть — правила должны быть одинаковы для всех", — сказал Джеймс Али Башир.

Напомним, ранее сообщалось, что в допинг-пробе Поветкина были найдены остаточные следы запрещенного вещества — мельдония.