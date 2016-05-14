"Русский витязь" Поветкин попался на допинге

В допинг-пробе российского боксера-супертяжеловеса Александра Поветкина (прозвище "Русский витязь") найдены остаточные следы запрещенного вещества — мельдония — в очень низкой концентрации.

Об этом сообщил глава промоутерской компании "Мир бокса", представляющей интересы спортсмена, Андрей Рябинский, пишет ТАСС.

По его словам, тот в последний раз употреблял его в сентябре 2015 года.

"Допинг-проба бралась в апреле. Содержание мельдония… составляет 70 нанограмм", — отметил собеседник журналистов.

Также Рябинский подчеркнул, что теперь Всемирный боксерский совет будет решить, состоится ли бой между Поветкиным и американцем Деонтеем Уайлдером, запланированный на 21 мая в московском спорткомплексе "Мегаспорт".

Напомним, ранее экс-глава антидопинговой лаборатории в Москве Григорий Родченков рассказал, что десятки российских спортсменов на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи принимали участие в управляемой государством программе допинга.