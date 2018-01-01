Бавария – Реал: 1:1. Мадридский клуб дал "сдачи". Видео потрясающих голов

У команд снова ничья.

Бавария – Реал: 1:1. Betnews365.com "Реал" играет с мюнхенской "Баварией" в первом полуфинале Лиги чемпионов.

Поединок в Мюнхене для команд юбилейный – 25-й по счету. Пока что у соперников в активе по 11 побед, еще две встречи окончились ничьей. Разница мячей в пользу "Реала" – 37-36.

Главным арбитром выступает голландец Бьорн Куйперс.

"Бавария" (Мюнхен, Германия) – "Реал" (Мадрид, Испания) – 1:1

Главным арбитром выступает голландец Бьорн Куйперс.

"Бавария": 26. Ульрайх – 5. Хуммельс, 17. Боатенг, 13. Рафинья, 8. Хави Мартинес, 32. Киммих, 10. Роббен, 25. Мюллер, 7. Рибери, 9. Левандовски Р., 11. Родригес Х.

Запасные: 22. Штарке, 4. Зюле, 19. Руди, 6. Тьяго Алькантара, 14. Бернат, 24. Толиссо, 2. Вагнер

"Реал": 1. Навас – 2. Карвахаль, 5. Варан, 12. Марсело, 4. Серхио Рамос, 8. Кроос, 10. Модрич, 14. Каземиро, 17. Лукас Васкес, 7. Роналду, 22. Иско

Запасные: 13. Касилья, 3. Вальехо, 15. Тео Эрнандес, 20. Асенсио, 23. Ковачич, 9. Бензема, 11. Бэйл

Первый гол забил Киммиха, мощно пробив в ближний угол. Но "Бавария" торжествовала недолго.

Ответный гол на счету Марсело: после фланговой подачи бразилец виртуозно отправил мяч в угол в касание.

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