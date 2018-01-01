ЧМ-2018. Стал известен сенсационный результат матча "Польша - Сенегал": фото, видео голов

Мощный сюрприз для всех фанатов футбола преподнесла африканская сборная.

Несмотря на то, что явными фаворитами встречи первого тура группы H ЧМ-2018 в России являлась сборная Польши, активно и мощно начали игру их противники из сборной Сенегала. Особенно активничал единственный форвард африканцев Мбайе Ньянг. Не в последнуюю очередь именно его активность привела к тому, что счет в матче был открыт. На 38-й минуте

Идрисса Гуйе решился на удар из-за пределов штрафной, а нога поляка Тиаго Сионека на пути мяча - Автогол. 0:1.

Уже во втором тайме, на 61-й минуте просто паршиво сыграл Гжегож Крыховяк. Он попросу отдал пас назад на своего голкипера. Тот же Ньянг подхватил мяч и прокинул его в угол — 0:2.

Все, на что сподобились поляки - забил гол престижа. Крыховяк мощно ударил головой после подачи со штрафного на 86-й минуте. Матч так и закончился - 1:2.

Польша — Сенегал 1:2

Голы: Крыховяк, 86 — Ционек (автогол), 37, Ньянг, 60.

Польша: Щесны — Пищек (Берешински, 82), Паздан, Сионек, Рыбус — Блащиковски (Беднарек, 46), Крыховяк (Ковнацки, 73), Зьелински, Гросицки — Левандовски, Милик.

Сенегал: Х. Ндиайе — Ваге, С. Сане, Кулибали, Сабали — Гуйе, А. Ндиайе (Куяте, 87) — Сарр, Мане, Диуф (Ндойе, 60) — Ньянг (Конате, 75).

Желтые карточки: Крыховяк — Сане, Гуйе.

Напомним, ранее на ЧМ-2018 Япония сенсационно обыграла Колумбию.

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