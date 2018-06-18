Чемпионат мира по футболу-2018 в России: расписание матчей 19-20 июня

18 июня 2018, 16:47

Мировое футбольное первенство набрало обороты и практически перевалило за экватор группового турнира.

Саранск, стадион "Мордовия-Арена". Колумбия – Япония. Начало матча - 19 июня. в 15 00.

В группе H ЧМ-2018 в сражении колумбийцев и японцев все эксперты "ставят" на игру Хамеса Родригеса, ожидая, что он повторит свои подвиги времен бразильского мундиаля. Кроме того, "жару может дать" и форвард Радамель Фалькао, понемногу отошедший от своих неудач в Английской Премьер-лиге.  В целом же именно Колумбия считается фаворитов матча, посколку японцы проиграли четыре из последних шести матчей и,в целом, давно не блещут поставленной и тактически грамотной игрой.

Предполагаемые составы:

Колумбия: Давид Оспина; Сантьяго Арьяс, Йерри Мина, Давинсон Санчес, Хоан Мохика; Абель Агиллар, Карлос Санчес, Хуан Куадрадо, Хамес Родригес; Луис Муриэль, Радамель Фалькао

Япония: Эйдзи Кавашима; Хироки Сакаи, Мая Йошида, Томоаки Макино, Юто Нагатомо; Макото Хасебе, Гаку Шибасаки, Генки Харагучи, Кейсуке Хонда, Такаши Инуи; Юя Осако

 

Во втором матче группы H на московском стадионе "Открытие арена" сразятся между собой сборные Польши и Сенегала. Начало матча - 18.00, 19 июня.

В целом, и поляки, и африканцы демонстрируют примерно одинаковый уровень игры, потому заране отдать предпочтение какой-либо из команд проблематично. К слову, Польша пробилась на ЧМ-2018 благодаря победе в "Группе квалификации УЕФА". Поляки опередили, Данию, которая впоследствии тоже прошла на мундиаль через стыковые поединки. Сенегальцы же, в свою очередь, уверенно выиграли группу в финальном раунде квалификации Африки.

Предполагаемые составы:

Польша: Щенсны, Пищек, Глик, Паздан, Рыбусь, Зелинский, Крыховяк, Блащиковски, Гросицки, Милик, Левандовский.

Сенегал: Диалло, Гасама, Сане, Кулибали, Сабали, Гийе, Куяте, Сарр, Кейта, Мане, Сако.

 

Матчем группы А "Россия - Египет" на стадионе "Санкт-Петербург арена" стартует второй раунд группового турнира мундиаля. Начало матча – 19 июня, 21.00.

Игра очень важна, как для россиян, так и для египтян. После разгромной победы над Саудовской Аравией сборная РФ взяла ситуацию в свои руки. Теперь россияне, в случае победы над Египтом и невыигрыша саудовской сборной Уругваю, могут досрочно обеспечить себе выход в 1/8 финала.

У "фараонов" ситуация практически противоположная. Своим минимальным проигрышем уступили Уругваю они максимально усложнили себе турнирную ситуацию. Таким образом, россиян в нынешнем матче им нужно побеждать, что называется, "кровь из носу".

Предполагаемые составы:

Россия: Акинфеев — Фернандес, Кутепов, Игнашевич, Жирков — Газинский, Зобнин — Самедов, Головин, Черышев — Смолов

Египет: Аль-Шенави — Али Габр, Генази, Фатхи, Абдель Шафи — Хамед, Аль-Нани, Трезеге, Саид — Собхи, Салах.

 

В Москве, на стадионе "Лужники" 20 июня в 15.00 сойдутся сборные Португалии и Марокко. Обе команды из группы В пребывают после игр первого тура в очень разном положении. Португальцы благодаря хет-трику Криштиану Роналду ушли от поражения в матче с "заклятыми друзьями" - испанцами. Марокканцы обиднейшим образом проиграли аутсайдеру − сборной Ирана – из-за автогола на последних секундах. Тем не мене, матч имеет очень важен для обеих команд. И португальцам, и марокканцам нужно всенепременно побеждать – ради прохода в плей-офф мундиаля. Хотя, в принципе, ничья — также вполне приемлемый вариант для Португалии, но в таком случае придется непременно обыгрывать в третьем, последнем туре, Иран. Касаемо марокканцев − "дележка" очков для них крайне нежелательна, поскольку затем придется играть со сборной Испании.

Предполагаемые составы:
 
Португалия: Патрисиу — Пепе, Фонте, Седрик, Геррейру, Моутиньо, Карвалью, Бруну Фернандеш, Роналду, Андре Силва, Гедеш.
 
Марокко: Мохаммеди — Бенатиа, Дирар, Сайсс, Хакими, Буссуфа, Эль-Ахмади, Беланда, Зиещ, Харит, Эль-Кааби.

 

В Ростове-на-Дону на стадионе "Ростов Арена" сойдутся Уругвай и Саудовская Аравия. Начало матче − 20 июня, 18:00.

Соперники по группе А очень неравномерно начали для себя мундиаль. Уругвайцы дожали Египет, проведя победный мяч перед самым финальным свистком, а аравийцы были разгромлены россиянами. Все равно, как считают эксперты, матч второго тура значит очень много для обоих соперников. У южноамериканцев есть немалые шансы невозбранно выйти в плей-офф (правда, только если сборная Египта не обыграет Россию), а у аравийцев эта игра − последний шанс продолжить борьбу на турнире. Ничья, в принципе, тоже не самый плохой вариант для Уругвая. По крайней мере, дележка очков в этом матче позволит команде Оскара Табареса не вылетать из списка фаворитов группы А.

 

В Казани, на стадионе "Казань Арена" сыграют между собой Иран и Испания. Начало матча − 20 июня, 21:00.

В первом туре группы В иранцы минимально обыграли марокканцев благодаря автоголу на последних секундах, а испанцы выдали фееричную ничью (3:3) с португальцами. Соответственно, и Ирану, и Испании необходимо побеждать во втором туре – ради того, чтобы иметь хорошие перспективы выхода в 1/8 финала. Как считают эксперты, явными фаворитами будут испанцы, но легкой победы им не получить ни за что. Победа же Ирана в этом матче досрочно выведет его в плей-офф – независимо от того, как сыграют Португалия и Марокко! Однако и ничья будет неплохим вариантом для подопечных Карлуша Кейруша. Касамемо испанцев – им нужно всенепременно выигрывать, чтобы перехватить стратегическую инициативу у "персов".

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