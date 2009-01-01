Хацкевич о матче "Динамо" — "Шахтер": арбитр допустил результативную ошибку

В центре поля судья свистел в обе стороны, отметил главный тренер "динамовцев".

Александр Хацкевич Фото: fcdynamo.kiev.ua

Главный тренер киевского "Динамо" белорусзаявил, что в матчеарбитр допустил результативную ошибку.

Об этом он рассказал на пресс-конференции после игры, говорится на сайте столичного клуба.

По словам специалиста, в центре поля судья свистел в обе стороны, тормозил развитие атак.

"… был эпизод, который и сейчас мы обсуждали в раздевалке — когда Мораес бил в створ ворот, но мяч остановила рука защитника. Считаю, что это результативная ошибка арбитра. После таких ошибок тренеров увольняют, это могло повлиять на исход матча", — отметил наставник.

Хацкевич считает, что "если не обращать на такое внимание, то зачем тогда проводить чемпионат — ради одной команды?!". "Это абсолютный беспредел… Да, в центре поля он (арбитр — Ред.) свистел в обе стороны", — добавил тренер.

"Своими свистками он тормозил развитие как наших атак, так и атак гостей. Это мое мнение. А по поводу эпизода с рукой — пусть разбираются и предоставляют нам информацию, что с этим арбитром будет дальше", — подчеркнул Хацкевич.

Напомним, вечером 22 октября в Киеве на НСК "Олимпийский" состоялся матч 13-го тура украинской Премьер-лиги между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером", противостояние закончилось со счетом 0:0.

Фото: fcdynamo.kiev.ua