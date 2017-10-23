"Сухая" ничья. Как в Киеве играли "Динамо" и "Шахтер": опубликованы фото, видео

Матч прошел вчера вечером на НСК "Олимпийский".
Об этом говорится на сайте соревнований.
Поединок прошел с минимальным количеством голевых моментов, в первом тайме небольшое территориальное преимущество было у гостей, однако киевляне надежно действовало в защите, пишет УНИАН.
Самый острый момент "горняки" создали в контратаке — Тайсон после прохода Марлоса пробил прямо по центру ворот. После перерыва мало что поменялось. Действия "динамовцев" немного освежил вышедший на замену Мораес, он имел шанс открыть счет на 59-й минуте, но не сумел переиграть вратаря соперника.
Безголевой поединок плавно докатился до финального свистка. После него "Шахтер" сохранил преимущество над "Динамо" в семь очков в турнирной таблице.
"Динамо" — "Шахтер" 0:0
"Динамо": Коваль — Кендзера, Хачериди, Кадар, Пиварич — Морозюк (Беседин, 76), Корзун, Буяльский (Мораес, 56), Гонсалес — Гармаш — Мбокани;
"Шахтер": Пятов — Бутко, Ордец, Ракицкий, Исмаили — Фред, Степаненко – Марлос (Алан Патрик, 85), Тайсон, Бернард (Дентиньо, 22) — Феррейра;
Предупреждения: Мбокани, Гонсалес, Хачериди, Кендзера — Тайсон.
Обзор матча
Напомним, 22 октября в Украине прошли еще два матча 13-го тура Премьер-лиги — "Сталь" из Каменского и одесский "Черноморец" сыграли вничью — 1:1, а "Мариуполь" проиграл луганской "Заре" со счетом 2:5.
Видео: ТСН ПРОСПОРТ