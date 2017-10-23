"Сухая" ничья. Как в Киеве играли "Динамо" и "Шахтер": опубликованы фото, видео

В воскресенье вечером, 22 октября, в Киеве на НСК "Олимпийский" состоялся матч 13-го тура украинской Премьер-лиги между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером", игра закончилась со счетом 0:0.

Об этом говорится на сайте соревнований.

Поединок прошел с минимальным количеством голевых моментов, в первом тайме небольшое территориальное преимущество было у гостей, однако киевляне надежно действовало в защите, пишет УНИАН.

Самый острый момент "горняки" создали в контратаке — Тайсон после прохода Марлоса пробил прямо по центру ворот. После перерыва мало что поменялось. Действия "динамовцев" немного освежил вышедший на замену Мораес, он имел шанс открыть счет на 59-й минуте, но не сумел переиграть вратаря соперника.

Безголевой поединок плавно докатился до финального свистка. После него "Шахтер" сохранил преимущество над "Динамо" в семь очков в турнирной таблице.

"Динамо" — "Шахтер" 0:0

"Динамо": Коваль — Кендзера, Хачериди, Кадар, Пиварич — Морозюк (Беседин, 76), Корзун, Буяльский (Мораес, 56), Гонсалес — Гармаш — Мбокани;

"Шахтер": Пятов — Бутко, Ордец, Ракицкий, Исмаили — Фред, Степаненко – Марлос (Алан Патрик, 85), Тайсон, Бернард (Дентиньо, 22) — Феррейра;

Предупреждения: Мбокани, Гонсалес, Хачериди, Кендзера — Тайсон.

Обзор матча

Напомним, 22 октября в Украине прошли еще два матча 13-го тура Премьер-лиги — "Сталь" из Каменского и одесский "Черноморец" сыграли вничью — 1:1, а "Мариуполь" проиграл луганской "Заре" со счетом 2:5.

Видео: ТСН ПРОСПОРТ