Битва "Динамо" — "Шахтер". Букмекеры назвали фаворита матча лидеров УПЛ

В воскресенье, 22 октября, состоится центральный матч первого круга чемпионата Украины по футболу, в котором "Динамо" принимает "Шахтер".

"Горняки" являются явными фаворитами этого противостояния, сообщает портал Betexplorer.

По данным более чем 20 мировых букмекерских контор, на успех киевлян в этой игре средний коэффициент составляет 4,50. Возможность ничьей расценивается как 3,42 к 1-му. Коэффициент на победу "Шахтера" — всего 1,71.

Отметим, что самое выгодное предложение на вариант "победа хозяев" — у Pinnacle (5,20). На победу гостей лучше всего ставить в William Hill, bwin и mybet (1,80).

Напомним, в предыдущем туре "Шахтер" вырвал победу у "Ворсклы".