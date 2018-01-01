Хацкевич оценил игру "Динамо" против "Лацио"

Своей командой я доволен, отметил наставник киевлян.

В игре "Динамо" с "Лацио" были ошибки, отметил Александр Хацкевич Фото: fcdynamo.kiev.ua

Главный тренер киевского "Динамо" белорус Александр Хацкевич заявил, что в целом доволен игрой команды в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против итальянского "Лацио" как в обороне, так и в атаке.

Были ошибки, но без них не бывает, заявил специалист на послематчевой пресс-конференции, говорится на сайте столичного клуба.

"… мы сыграли только первый тайм. Результат в нем нас удовлетворил, фрагментами удовлетворила и игра — и мяч контролировали, и в атаку выходили… Своей командой я доволен", — отметил наставник.

Напомним, "Динамо" играло против "Лацио" в столице Италии Риме, матч стартовал поздно вечером 8 марта и закончился со счетом 2:2. Все голы были забиты во второй половине противостояния. Ответная игра пройдет 15 марта в Киеве.