Итоги Олимпиады-2018. Стало известно место Украины в медальном зачете

Cборная Украины с одним "золотом" Александра Абраменко во фристайле разделила 21-22 места с командой Венгрии.

Александр Абраменко с медалью Олимпиады-2018 Reuters

На завершившихся в южнокорейском Пхенчхане зимних Олимпийских играх сборная Норвегии выиграла неофициальный медальный зачет.

Спортсмены из Норвегии завоевали 39 медалей, 14 из которых — "золото", 14 — "серебро" и 11 — "бронза".

На втором месте оказалась команда Германии, у которой также 14 первых мест, но за счет меньшего количества "серебряных" медалей немцы и уступили скандинавам: у Германии 10 "серебряных" и 7 "бронзовых" медалей.

Третье место досталось олимпийского рейтинга осталась сборная Канады — 29 наград (11-8-10).

Отметим, что сборная Украины с одним "золотом" Александра Абраменко во фристайле разделила 21-22 места с командой Венгрии.

В последний день соревнований очередное достижение совершила норвежская лыжница Марит Бьорген, которая выиграла марафон на 30 км. После этой победы в активе Бьорген стало 14-ть медалей (8-4-2) и она стала самой титулованной спортсменкой в истории Олимпийских игр.

По этому показателю Бьорген обошла биатлониста Оле-Эйнара Бьорндалена, у которого 13 нагород. К тому же победа Бьорген в последний день соревнований позволила Норвегии выиграть медальный зачет.

Напомним, Абраменко завоевал золотую медаль в мужском фристайле 18 февраля.