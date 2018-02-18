Украина завоевала первое золото на Олимпиаде-2018, фото

Абраменко выполнил прыжок идеально, получив наивысшую оценку - 128.51.
В финальной части украинец Александр Абраменко выполнил прыжок, который до сих пор никогда не демонстрировал на соревнованиях, пишет Радио свобода.
Спортсмен получил за него 128,51 балла. И это "золото". Историческое награда высшего сорта для Украины, сообщает НОК на своей странице в Твиттер.
ЗОЛОТООО!!! Українооо, ЗОЛОТООО!!!— НОК України (@OlympicUA) 18 февраля 2018 г.
Олександр Абраменко - чемпіон XXIII зимових Олімпійських ігор в Пхьончхані з фрістайлу!!!
Вітаємо і пишаємось! #PyeongChang2018 #OlympicTeamUkraine pic.twitter.com/OExoAvOIRf
Второе место занял представитель Китая Цзя Цзуньян, имея в своем активе 128.05.
"Бронза" на счету Ильи Буровая из команды олимпийских атлетов из России. Его оценка - 122.17.