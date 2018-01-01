"Лацио" - "Динамо" - 2:2. Команда Хацкевича увезла из Рима ничью. Фото, видео

Киевляне к ответному матчу подойдут с преимуществом в виде двух забитых на выезде голов.

Киевское "Динамо" в первом матче 1/8 финала Лига Европы сыграла результативную ничью с римским "Лацио", обеспечив себе хорошее положение перед ответной игрой.

Первый тайм прошел без голов, зато в начале второго Виктор Цыганков с передачи Артема Беседина пяткой закатил мяч в сетку.

Впрочем, хозяева быстро сравняли счет - после пропущенного гола римляне ускорили темп матча и спустя минуту после пропущенного гола Иммобиле довел до логичного завершения пас Андерсона, снова установив равенство в счете. А на 62-й минуте Андерсон реализовал выход один на один, выведя хозяев вперед.

Наконец на 77 минуте Жуниор Мораес снова сравнял счет, фантастическим ударом с 40 метров забив свой седьмой гол в этом розыгрыше Лиги Европы. До финального свистка счет остался неизменным, а последние минуты матч проходил полностью под контролем команды Александра Хацкевича.

Единственным негативным моментом можно назвать удаление Гармаша, который после финального свистка умудрился получить вторую желтую карточку, превратившуюся в красную. Ответную игру полузащитник пропустит.

Команда, которая пройдет в следующий раунд, определится после ответного матча, который пройдет в Киеве 15 марта.

"Добыли отличный результат, мы играли очень хорошо против классного соперника. Хочу поздравить нашу команду, каждого из игроков. Добыли отличный результат в матче с сильным соперником. Хочу поздравить нашу команду, каждый из игроков отдавался на 100%. Мой гол? Получился хороший удар, и я забил. Рад, что помог команде. Когда мы вели 1:0, то сели назад и пропустили два мяча. Это было нашей ошибкой. Сейчас все разберем и сделаем выводы к следующему матчу", – сказал после матча форвард Мораес.

"Лацио" (Рим, Италия) — "Динамо" (Киев, Украина) — 2:2 (0:0)

Голы: Иммобиле (54), Фелипе Андерсон (62) — Цыганков (52), Мораес (79), Бойко (90+1)

"Динамо": 71.Бойко, 9.Морозюк (К), 15.Цыганков, 19.Гармаш, 23.Пиварич, 26.Бурда, 29.Буяльский, 40.Шапаренко (11.Мораес, 67), 41.Беседин, 44.Кадар, 94.Кендзера.

"Лацио": 1.Стракоша, 3.де Врей, 5.Лукаку, 6.Лукас, 8.Баста (4.Патрик, 74), 10.Фелипе Андерсон, 13.Уоллас (7.Нани, 85), 17.Иммобиле (К), 21.Милинкович-Савич, 26.Раду, 96.Мурджа (16.Пароло, 74).

Предупреждения: Муджа (63), Милинкович-Савич (71), Лукаку (81) — Пиварич (36), Кадар (69), Гармаш (70)

Удаления: Гармаш (90+6, повторное предупреждение)