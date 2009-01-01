Лига чемпионов. Названы стартовые составы "МанСити" и "Шахтера"

Игра пройдет в Манчестере на "Этихад Стэдиум".

"МанСити" — "Шахтер", иллюстрация Скриншот с twitter.com/fcshakhtar

Во вторник, 26 сентября, в английском Манчестере пройдет матч второго тура группового раундамежду местным, названы стартовые составы команд.

Об этом пишет football.ua.

Издание уточнило, что игра состоится на "Этихад Стэдиум" (начало запланировано в 21:45), следить за ней будет арбитр из Португалии Мануэль Жорже де Соуза.

Стартовые составы команд-соперниц:

"Манчестер Сити": Эдерсон — Уокер, Стоунз, Отаменди, Делф — Фернандиньо, Силва, Сане, Де Брюйне — Жезус, Агуэро;

Запасные: Браво, Данило, Стерлинг, Гюндоган, Мангала, Туре, Б. Силва;

"Шахтер": Пятов — Бутко, Ордец, Ракицкий, Исмаили — Фред, Степаненко — Марлос, Тайсон, Бернард — Феррейра;

Запасные: Шевченко, Хочолава, Дентиньо, Патрик, Петряк, Коваленко, Азеведо.

Напомним, 13 сентября в Харькове прошел матч первого тура группового раунда Лиги чемпионов между "Шахтером" и итальянским "Наполи", в его результате "горняки" обыграли противника со счетом 2:1.