"Обоюдоострый футбол". В первом тайме "МанСити" и "Шахтер" разошлись миром

Во вторник, 26 сентября, в английском Манчестере первый тайм матча второго тура группового раунда Лиги чемпионов между местным "Манчестер Сити" и донецким "Шахтером" закончился со счетом 0:0.

Игра проходит на "Этихад Стэдиум", за ней следит арбитр из Португалии Мануэль Жорже де Соуза.

Издание terrikon.com написало, что клубы показали равный, "обоюдоострый" футбол.

В первые минуты противостояния англичане активно пошли вперед, прессинговали и создали несколько опасных моментов у ворот "горняков".

Те, в свою очередь, не отставали от соперников — на 12-й минуте Тайсон перехватом начал атаку, которая увенчалась выходом Фреда один на один с вратарем. От верного гола "МанСити" спас Фернандиньо, который выбил мяч в подкате.

Почти до середины тайма "Шахтер" разворачивал атаки слишком медленно, и защитники противника все читали, сообщает УНИАН. Под конец первой половины игры сначала Марлос, а затем Исмаили обострили игру "горняков". Обе команды не отсиживались в обороне, но счет так и не был открыт.

Стартовые составы команд-соперниц:

"Манчестер Сити": Эдерсон — Уокер, Стоунз, Отаменди, Делф — Фернандиньо, Силва, Сане, де Брюйне — Жезус, Агуэро;

Запасные: Браво, Данило, Стерлинг, Гюндоган, Мангала, Туре, Б. Силва;

"Шахтер": Пятов — Бутко, Ордец, Ракицкий, Исмаили — Фред, Степаненко — Марлос, Тайсон, Бернард — Феррейра;

Запасные: Шевченко, Хочолава, Дентиньо, Патрик, Петряк, Коваленко, Азеведо.

Напомним, 13 сентября в Харькове прошел матч первого тура группового раунда Лиги чемпионов между "Шахтером" и итальянским "Наполи", в его результате "горняки" обыграли противника со счетом 2:1.