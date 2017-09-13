Лига чемпионов: в Харькове "Шахтер" победил "Наполи", опубликованы фото и видео

"Горняки" активно начали матчи и уже на 15-й минуте открыли счет.
"Горняки" активно начали матчи и уже на 15-й минуте открыли счет, пишет УНИАН.
После передачи с правого фланга от Дарио Срны Факундо Феррейра сделал скидку на Тайсона, который, подработав мяч, точно пробил в ближний угол.
А после перерыва, на 58-й минуте, горняки удвоили свое преимущество. Тарас Степаненко с левого фланга навесил на дальнюю штангу, вратарь "Наполи ошибся на выходе и Феррейра отправил мяч в пустые ворота.
На 71-й минуте Аркадиуш Милик с пенальти забил первый ответный гол, но на большее итальянцев не хватило.
"Шахтер" — "Наполи" 2:1
Голы: Тайсон, 15, Феррейра, 58 — Милик (с пенальти), 72
"Шахтер": Пятов — Срна, Ордец (Хочолава, 90+2), Ракицкий, Исмаили — Фред, Степаненко — Марлос (Коваленко, 77), Тайсон, Бернард — Феррейра (Дентиньо, 88)
"Наполи": Рейна — Хисай, Альбиоль, Кулибали, Гулям — Гамшик (Мертенс, 60), Диавара, Зьелински (Аллан, 67) — Кальехон, Милик, Инсинье
Предупреждения: Фред, Степаненко — Инсинье, Мертенс, Кулибали
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Видео: dailymotion.