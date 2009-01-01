Лига Европы. После первого тайма "Динамо" играет вничью в Албании

Гости открыли счет уже на 16-й минуте.

Эпизод матча Reuters Лиги Европы между местным "Скендербеу" и киевским "Динамо". После первого тайма счет 1:1.

Гости открыли счет на 16-й минуте. Цыганкв отдал на право Морозюку, но Николай не стал пробивать сам, а отдал братно на Виктора, который забивал уже в пустые ворота.

Впрочем, албанцы отыгрались уже через две минуты. Лиляй пробивал из-за штрафной и после рикошета от Хачериди мяч полетел по невероятной траектории в сетку ворот Бущана.

Отметим, что команды начали поединок в следующих составах:

"Скендербеу": Шехи – Вангели, Радаш, Алити, Мици – Музака, Османи, Лиляй – Гавазай, Сове, Джеймс

Запасные: Текья, Яшаница, Нимага, Шкодра, Сахити, Дита, Таку.

"Динамо": Бущан – Кендзера, Хачериди, Кадар, Пиварич – Морозюк, Корзун, Шепелев, Цыганков – Беседин, Мораес

Запасные: Коваль, Пантич, Гусев, Шапаренко, Миколенко, Русин, Смирный.

Напомним, в Швеции состоялся матч 5-го тура группового раунда Лиги Европы, в котором местный "Эстерсунд" принимал луганскую "Зарю". Матч завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев.