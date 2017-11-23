В Швеции "Заря" проиграла "Эстерсунду" в Лиге Европы, видео голов

23 ноября 2017, 21:58

С самого начала шведы завладели мячом и придавили "Зарю" к своим воротам.

  • Эпизод матча в Швеции Reuters
  • В Швеции "Заря" проиграла "Эстерсунду" в Лиге Европы, видео голов Reuters
  • В Швеции "Заря" проиграла "Эстерсунду" в Лиге Европы, видео голов Reuters
  • В Швеции "Заря" проиграла "Эстерсунду" в Лиге Европы, видео голов Reuters
  • В Швеции "Заря" проиграла "Эстерсунду" в Лиге Европы, видео голов Reuters
  • В Швеции "Заря" проиграла "Эстерсунду" в Лиге Европы, видео голов Reuters
  • В Швеции "Заря" проиграла "Эстерсунду" в Лиге Европы, видео голов Reuters
  • В Швеции "Заря" проиграла "Эстерсунду" в Лиге Европы, видео голов Reuters

В четверг, 23 ноября, в Швеции состоялся матч 5-го тура группового раунда Лиги Европы, в котором местный "Эстерсунд" принимал луганскую "Зарю". Матч завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев.

С самого начала шведы завладели мячом и придавили "Зарю" к своим воротам. Со временем, гостям удалось немного сбавить темп. Но под конец первого тайма "Эстерсунд" вышел вперед после протрела Эдвардса, который, никого не задевая, влетел в ворота.

Во втором тайме шведы забили второй гол, окончательно убив надежды "Зари" обеспечить себе выход из группы. Второй мяч в ворота Лунина отправил Годос, отлично пробив из-за штрафной.

"Эстерсунд" — "Заря" — 2:0

Голы: Кёртис Эдвардс, 40, Саман Годдос, 78

"Эстерсунд": Али Кейта, Габриэль Соми (Деннис Видгрен, 92), Рональд Мукийби, Сотирис Папаяннопулос, Салису Геро (Сэмюэл Менса, 85), Том Петерссон, Брва Нури, Кен Сема, Кёртис Эдвардс, Фуад Баширу, Саман Годдос

"Заря": Андрей Лунин, Александр Сваток, Артем Гордиенко, Артем Сухоцкий, Евгений Опанасенко, Александр Караваев, Дмитрий Гречишкин, Игорь Харатин, Александр Андриевский (Руслан Бабенко, 61), Иури Фрейтас (Силас, 72), Артём Громов (Максим Лунёв, 46)

Предупреждения: Кёртис Эдвардс, 50. - Александр Андриевский, 53. Александр Караваев, 54. Руслан Бабенко, 79. Александр Сваток, 82.

Напомним, в предыдущем туре ЛЕ в Берлине "Герта" принимала на своем поле луганскую "Зарю" и обыграла соперника со счетом 2:0.

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Лига Европы Заря Швеция Эстерсунд
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