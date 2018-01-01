Ломаченко преподнес Роналду особенный подарок: фото

Украинский боксер подарил футболисту свои перчатки.

Ломаченко сделал презент португальскому "Золотому мячу" Фото: Instagram/lomachenkovasiliy

Чемпион мира по боксу во втором полулегком весе по версии WBO украинец Василий Ломаченко подарил свои боксерские перчатки лучшему футболисту мира, обладателю "Золотого мяча", форварду "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду.

"Было приятно встретиться с лучшим, с Криштиану Роналду и передать ему подарок от лучшего, от Василия Ломаченко", сообщил в Instagram менеджер украинца Эгис Климас.

Роналду принял перчатки от Ломаченко Фото: Instagram/klimasmanagement

Напомним, это не первая подобная акция с участием португальского спортсмена. Ранее украинская гроссмейстер Анна Музычук обменялась с Роналду именными футболками.