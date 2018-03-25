Ломаченко преподнес Роналду особенный подарок: фото

Украинский боксер подарил футболисту свои перчатки.
Чемпион мира по боксу во втором полулегком весе по версии WBO украинец Василий Ломаченко подарил свои боксерские перчатки лучшему футболисту мира, обладателю "Золотого мяча", форварду "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду.
"Было приятно встретиться с лучшим, с Криштиану Роналду и передать ему подарок от лучшего, от Василия Ломаченко", сообщил в Instagram менеджер украинца Эгис Климас.
Напомним, это не первая подобная акция с участием португальского спортсмена. Ранее украинская гроссмейстер Анна Музычук обменялась с Роналду именными футболками.