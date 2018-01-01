Новый трансферный рекорд: "Ливерпуль" подписал бразильского вратаря за 62 миллиона

Алиссон Бекер заключил с "Ливерпулем" шестилетнее соглашение.

Алиссон Бекер стал самым дорогим голкипером в истории футбола liverpoolfc.com

Перешедший из итальянской "Ромы" в английский "Ливерпуль" вратарь сборной Бразилии Алиссон Бекер стал самым дорогим голкипером в истории футбола.

Трансфер бразильца обошелся англичанам 62,5 миллиона евро, пишет Eurosport. При этом в контракте голкипера обозначены бонусы, зависящие от выступления команды и самого игрока, которые добавят стоимости бразильца еще 10 миллионов. Таким образом, трансфер Бекера может вырасти до 72,5 млн евро.

По данным СМИ, бразилец заключил с "Ливерпулем" шестилетнее соглашение.

Отметим, что ранее самым дорогим считали трансфер итальянского голкипера Джанлуиджи Буффона из "Пармы" в "Ювентус" в 2001 году, который оценили в 52 миллиона евро.

Напомним, ранее сообщалось о том, что нападающий сборной Англии стал самым дорогим футболистом в мире.

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