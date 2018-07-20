Понять и простить. В МОК предложили "вернуться" российскому спорту

Информацию озвучил лично глава Международного олимпийского комитета Томас Бах.
Сооответствующее сообщение опубликовал портал "Р-Спорт".
"Россия была подвержена санкциям, про нее не напишут в исторических книгах об Олимпиаде-2018. Теперь мы готовы принять Россию обратно и поддержать все те реформы, которые она провела и проводит", — заявил Бах на официальной пресс-конференции, состоявшейся сразу после заседания исполнительного комитета МОК в швейцарском городе Лозанне.
Напомним, ранее сообщалось о том, что у России забрали еще пять медалей, завоеванных ее спортсменами во время зимней Олимпиады-2014 в Сочи.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram