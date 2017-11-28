У России забрали еще пять медалей Олимпиады-2014

Пять российских спортсменов лишились медалей зимних Олимпийских игр 2014 года.

Международный олимпийский комитет забрал медали у биатлонисток Ольги Вилухиной, Яны Романовой, бобслеистов Алексея Негодайла, Дмитрия Труненкова и скелетониста Сергея Чудинова, сообщает пресс-служба МОК.

Комитет признал спортсменов виновными в нарушении антидопинговых правил на зимних Играх в Сочи. Их результаты аннулируют в ближайшее время.

Всем спортсменам, уличенным в нарушении правил, запрещено участвовать в соревнованиях под эгидой МОК в любом виде. Теперь в России осталось пять серебряных медалей из 11.

Ранее комиссия МОК под руководством Дениса Освальда признала виновными в нарушении антидопинговых правил в Сочи-2014 российских бобслеистов Александра Зубкова и Ольгу Стульневу, а также конькобежцев Ольгу Фаткулину и Александра Румянцева и отстранила спортсменов от участия в последующих Олимпийских играх.