Премьер-лига: победа "Шахтера" в донецком дерби, триумф "Вереса" в Одессе, видео голов

Встреча в Харькове прошла полностью под диктовку подопечных Паулу Фонсеки.

"Шахтер" уверенно победил "Олимпик" Официальный сайт ФК "Шахтер"

В субботу вечером, 19 августа, в рамках 6-го тура Премьер-лиги были сыграны два матча. В одном из них, Харькове, на стадионе "Металлист" "Шахтер" принимал земляков из "Олимпика" и у веренно победил со счетом 2:0.

Встреча прошла полностью под диктовку подопечных Паулу Фонсеки, пишет football.ua.

У "Олимпика" ничего не получалось в атаке, за весь матч команда Романа Санжара смогла запомниться дальним выстрелом Мохи и разовым опасным моментом с углового.

Первый гол в матче забил Факундо Феррейра на 20-й минуте. После навеса с углового аргентинец головой отправил мяч в ворота Заури Махарадзе. Окончательно надежды "олимпийцев" на ничью похоронил Марлос, реализовав пенальти на 57-й минуте. Сергей Шестаков сбил в штрафной бразильца, после чего, сам "пострадавший" классно пробил в правый от себя угол, а голкипер прыгнул в противоположный.

"Шахтер" с 15-ю пунктами пока вышел на 1-е место в турнирной таблице. В воскресенье свой матч сыграет "Динамо" — против "Стали". "Олимпик" остается на 3-й строчке с 11-ю пунктами.

"Шахтер" — "Олимпик" 2:0

Голы: Феррейра, 20, Марлос, 57 (с пенальти)

"Шахтер": Пятов — Срна, Кривцов, Ракицкий, Исмаили — Фред, Степаненко — Марлос, Коваленко (Алан Патрик, 71), Бернард (Тайсон, 75) — Феррейра (Дентиньо, 82)

"Олимпик": Махарадзе — Шестаков, Эммерсон, Шабанов, Лукьянчук (Лухтанов, 67) — Богданов (Брикнер, 63), Цымбалюк — Сондей, Поступаленко (Хомутов, 71), Моха — Беленький

Предупреждения: Ракицикий - Шабанов, Поступаленко, Лухтанов.

"Верес" одержал победу в Одессе Пресс-служба ФК "Черноморец"

В другом матче в Одессе встречались "Черноморец" и "Верес".

С первых минут "Черноморец" на правах хозяев пошел вперед, но стоящих моментов у одесситов так и не было. Гости, впрочем, тоже не радовали в этом аспекте.

На 36-й минуте счет мог открыть Алексей Антонов, но мяч после удара Алексея через себя угодил в перекладину ворот Александра Бандуры. Верес больше отвечал ударами со средней дистанции, но Валерий Федорчук, который брался за это дело чаще всех, испытывал некоторые проблемы с прицелом. На перерыв команды ушли при ничейном счете, 0:0.

Ближе к концу поединка стало понятно, что команды не против поделить очки, но на 90+2 минуте "Верес" все же забил. Владимир Адамюк после подачи с углового от Федорчука выиграл "второй этаж" у нескольких соперников и отправил мяч в сетку. 0:1.

Как итог, "Верес" вырывает три пункта у "Черноморца", а "моряки" остаются в поисках соперника, над которым можно будет наконец-то одержать первую победу в сезоне. Следующий матч в рамках УПЛ "Черноморец" проведет на выезде против "Зари", а команда Юрия Вирта примет "Шахтер".

"Черноморец" — "Верес" 0:1

Гол: Адамюк, 90+2

"Черноморец": Безрук — Зубейко, Рахманов, Жунич, Каплиенко — Новотрясов, Машнин (Третьяков, 46), Политыло (Ковалец, 67), Васин — Хобленко, Антонов (Мусолитин, 46)

"Верес": Бандура — Адамюк, Борзенко, Ищенко, Симинин — Карасюк, Федорчук — Кобин, (Г. Пасич, 90+4) Гринь (Волошинович, 46), Степанюк — Сергийчук (Е. Пасич, 81)

Предупреждения: Антонов, Васин — Федорчук, Кобин, Карасюк

Напомним, в прошлом туре "Шахтер" добыл тяжелую победу в Александрии.

Видео: ПРОФУТБОЛ, Каналы Футбол 1/ Футбол 2.

Фото: ФК "Шахтер" (Донецк), ФК "Черноморец".