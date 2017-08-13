Премьер-лига. Тяжелая победа "Шахтера", триумф "Ворсклы" и первое поражение "Вереса", видео голов

В субботу вечером, 12 августа, в рамках 5-го тура УПЛ было сыграно три матча. В одном из них донецкий "Шахтер" в гостях победил "Александрию" со счетом 2:1.

С первых минут команда Фонсеки ожидаемо забрала мяч под свой контроль, пишет football.ua.

Уже на 4-й минуте Факундо Феррейра потревожил Юрия Панькива — аргентинец пробил с угла штрафной, но мяч полетел прямо во вратаря. Дончане владели территориальным преимуществом, но взломать редуты соперника не получалось. Хозяева грамотно оборонялись и ждали шанса на контрвыпаде.

Евгений Банада после подачи с углового от Василия Грицука головой отправил мяч в сетку ворот Андрея Пятова. Однако александрийцы долго не радовались — после хитрого розыгрыша штрафного от "горняков" мяч отскочил к Фреду, а бразилец с подступов к штрафной отправил "круглого" в правую девятку ворот.

Вторая половина игры стартовала с опасного удара Исмаили — бразилец разобрался со Стареньким и мощно выстрелил, но Панькив удачно выбрал позицию и удар отразил. Еще один шанс упустил Феррейра — Факундо получил мяч от Марлоса в выгодной позиции и пробил намного выше ворот.

На исходе часа игры арбитру пришлось знатно потрудиться, раздавая одну за другой желтые карточки. Серия "горчичников" была разбавлена взятием ворот от Феррейры — Бернард навесил с левого фланга, а аргентинец ударом головой поразил цель, 1:2. Владимир Шаран пытался посредством замен усилить игру своей команды, но "горняки" продолжили владеть инициативой.

"Александрия" — "Шахтер" 1:2

Голы: Банада, 38 — Фред, 41, Феррейра, 60

"Александрия": Панькив — Чеботаев (Каленчук, 87), Гитченко, Бондаренко, Бацула — Банада, Запорожан — Старенький (Полярус, 64), Грицук, Цуриков — Ситало (Пономарь, 64)

"Шахтер": Пятов — Срна, Кривцов, Ракицкий, Исмаили — Степаненко, Фред — Марлос (Петряк, 84), Коваленко (Алан Патрик, 75), Бернард (Марсио Азеведо, 90+3) — Феррейра

Предупреждения: Запорожан, Банада — Степаненко, Кривцов, Коваленко, Фред, Срна, Марлос

В другом матче во Львове сошлись ровенский "Верес" и луганская "Заря".

Единственный гол в матче для кого-то стал неожиданным и нелогичным, однако все началось с того, что Артем Сухоцкий на левом фланге смело пошел на не ожидавших такой наглости защитников, и продравшись сквозь них, прострелил в штрафную. Там, после серии рикошетов, мяч оказался у Владислава Калитвинцева, который как раз решение принял мгновенно — неотразимо пробил по цели.

В оставшееся время Верес предпринимал отчаянные попытки отыграться, но Заря не только грамотно оборонялась, но и могла удвоить счет в компенсированное время после удара Игоря Харатина.

"Верес" — "Заря" 0:1

Гол: Калитвинцев, 76.

"Верес": Бандура — Адамюк, Борзенко, Ищенко, Симинин — Карасюк, Федорчук, Е.Пасич (Кобин, 46), Г.Пасич (Волошинович, 77) - Степанюк, Гринь (Сергийчук, 65).

"Заря": Шевченко — Сухоцкий, Прийма, Гордиенко, Опанасенко, Чечер — Калитвинцев, Гречишкин, Бабенко (Харатин, 66), Лунев (Кабаев, 72) - Юри (Сваток, 87).

Предупреждения: Степанюк — Сухоцкий, Прийма, Харатин, Юри.

Еще в одном матче в Киеве на "Оболонь-Арене" каменская "Сталь" принимала полтавскую "Ворсклу".

С первых минут матча подопечные Егише Меликяна завладели территориальным преимуществом, но никакой остроты впереди не создавали. Снова самым активным в составе "Стали" был Орест Кузык, но его партнеры не дотягивали до энтузиазма вингера, демонстрируя пассивную игру.

Во второй половине первого тайма "Ворскла" перехватила игровую инициативу. Хорошую возможность забить имел Владимир Чеснаков, но пробил мимо ворот с острого угла, а позднее Павел Ребенок пробил с отскоком от газона в дальний угол, но и удар Павла оказался неточен.

Начало второго тайма напоминало первую половину встречи — команды медленно разыгрывали свои атаки и не угрожали голкиперам "Ворсклы" и "Стали".

Игра близилась к своему логическому завершению и многие были уверены, что команды так и не забьют голов друг другу, но иного мнение придерживался центральный защитник "Ворсклы" Ардин Даллку — на 91-й минуте албанец сыграл на опережение, перехватив мяч, обыгрался с Вячеславом Шарпаром и вышел на свидание с голкипером гостей, которого легко переиграл — 0:1. В распоряжении "Стали" совсем не оставалось времени, чтобы переломить ход поединка, и финальный свисток Александра Дердо оповестил о минимальной победе "Ворсклы".

"Сталь" — "Ворскла" 0:1

Гол: Даллку, 90+1

"Сталь": Пеньков — Тымчик, Даниелян, Грачев, Михайличенко — Г. Малакян (Якимив, 86), Э. Малакян, Месхи, Задерака (Нехаев, 66) — Мысык (Костенко, 78) — Кузык

"Ворскла": Ткаченко — Пердута, Даллку, Чижов, Матвиенко — Чеснаков, Шарпар — Кадимян (Кулач, 74), Кравченко (Загорулько, 68), Ребенок (Луценко, 90+4) — Коломоец

Предупреждения: Якимив — Шарпар, Кравченко

Напомним, 11 августа в Киеве прошел матч пятого тура украинской Премьер-лиги между местным "Динамо" и "Зіркою" из Кропивницкого, он завершился со счетом 3:0.

Фото: ФК "Шахтер" (Донецк), НК "Верес", ФК "Ворскла".

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