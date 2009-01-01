России поставили ультиматум. Должна отказаться от права проведения ЧМ по биатлону

Такое заявление сделал вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU) Виктор Майгуров.

России предложили отказаться от проведения чемпионата мира по биатлону в 2021 году, который ранее отдали Тюмени.

Такое заявление сделал вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU) Виктор Майгуров по итогам внеочередного конгресса IBU в австрийском Хохфильцене, сообщает РБК.

По словам Майгурова, если Россия не откажется от проведения турнира, IBU отнимет чемпионат мира в одностороннем порядке.

"На основании решения исполкома, IBU направит Союзу биатлонистов России (СБР) официальное письмо о том, что по причине несоответствия России кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA) необходимо отказаться от проведения чемпионата мира. До 24 февраля СБР должен ответить на это письмо. Если СБР не согласится отдавать турнир, то IBU в одностороннем порядке отнимет это право. При этом место проведения чемпионата мира определится на конгрессе 2018 года", — заявил Майгуров.

Напомним, ранее сообщалось, что Россию могут выгнать с Чемпионата мира по легкой атлетике для паралимпийцев.