Шпагат, гантели. Анастасия Волочкова показала, как держала себя в форме на отдыхе, фото

В Таиланде российская балерина ходила в спортзал.

Анастасия Волочкова позировала в спортзале instagram.com/volochkova_art

Российская балерина Анастасия Волочкова поделилась, что во время отдыха на острове Пхукет (Таиланд) она держала себя в форме.

Артистка ходила в спортзал, свидетельствуют фото, опубликованные на ее странице в Instagram.

На одном из снимков она позирует, сидя на шпагате, а на другом — с гантелями в руках.

"Быстро пролетел отдых… Но и там я поддерживала форму в фитнесе и в море", — подписала фото балерина.

Ранее Анастасия Волочкова поделилась в соцсети снимком, на котором она запечатлена на пляже в Таиланде без лифчика от купальника. Посмотреть соблазнительное фото можно здесь.