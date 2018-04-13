Шпагат, гантели. Анастасия Волочкова показала, как держала себя в форме на отдыхе, фото

В Таиланде российская балерина ходила в спортзал.
Артистка ходила в спортзал, свидетельствуют фото, опубликованные на ее странице в Instagram.
На одном из снимков она позирует, сидя на шпагате, а на другом — с гантелями в руках.
"Быстро пролетел отдых… Но и там я поддерживала форму в фитнесе и в море", — подписала фото балерина.
Ранее Анастасия Волочкова поделилась в соцсети снимком, на котором она запечатлена на пляже в Таиланде без лифчика от купальника. Посмотреть соблазнительное фото можно здесь.