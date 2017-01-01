Свитолина победила чешскую теннисистку и вышла в четвертьфинал Australian Open

Первой ракетке Украины понадобилось всего 57 минут, чтобы сломить сопротивление 130-й ракетки мира.
Первой ракетке Украины понадобилось всего 57 минут, чтобы сломить сопротивление 130-й ракетки мира Аллертовой.
Встреча началась с брейков. Сначала Элина взяла подачу соперницы, затем свою тут же проиграла, и снова брейк. Больше такой вольности чешке украинка не позволяла, дважды выиграв подачу соперницы в первом сете. И это при том, что % попадания первым мячом у Элины был 50, при 76% у соперницы.
Во второй партии даже имитации борьбы не получилось. Украинка выигрывала все свое, плюс то, что позволяла соперница. Аллертова в шестом гейме второго сета вела 40:0 на своей подаче, но позволила Свитолиной выиграть пять очков и реализовать матч-бол
В четвертьфинале, который состоится во вторник, 23 января, украинка сыграет против Элиз Мертенс из Бельгии.
Напомним, ранее Свитолина стала триумфатором престижного турнира WTA в Австралии.