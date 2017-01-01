Свитолина победила чешскую теннисистку и вышла в четвертьфинал Australian Open

Первой ракетке Украины понадобилось всего 57 минут, чтобы сломить сопротивление 130-й ракетки мира.

Элина Свитолина Reuters

В воскресенье, 21 января, в матче 1/8 финала Australian Open украинская теннисистка Элина Свитолина обыграла Дениз Аллертову из Чехии. Матч завершился со счетом 6: 3, 6: 0.

Первой ракетке Украины понадобилось всего 57 минут, чтобы сломить сопротивление 130-й ракетки мира Аллертовой.

Встреча началась с брейков. Сначала Элина взяла подачу соперницы, затем свою тут же проиграла, и снова брейк. Больше такой вольности чешке украинка не позволяла, дважды выиграв подачу соперницы в первом сете. И это при том, что % попадания первым мячом у Элины был 50, при 76% у соперницы.

Во второй партии даже имитации борьбы не получилось. Украинка выигрывала все свое, плюс то, что позволяла соперница. Аллертова в шестом гейме второго сета вела 40:0 на своей подаче, но позволила Свитолиной выиграть пять очков и реализовать матч-бол

В четвертьфинале, который состоится во вторник, 23 января, украинка сыграет против Элиз Мертенс из Бельгии.

Напомним, ранее Свитолина стала триумфатором престижного турнира WTA в Австралии.