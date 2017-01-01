"Сынок, ну сколько можно". Мать Усика эмоционально отреагировала на победу сына, видео

Женщина со слезами на глазах сразу начала уговаривать Александра прекратить выходить на ринг.

Александр Усик с мамой. Facebook.com

Мама украинского боксера, чемпион мира во версиям WBO и WBC Александра Усика очень эмоционально отреагировала на на победу сына в бою против латвийца Майриса Бриедиса.

На кадрах видно мать боксера ждала своего сына в холле отеля. Когда боксер спустился на первый этаж, женщина со слезами на глазах сразу начала уговаривать Александра прекратить выходить на ринг.

"Мама, успокойся. Все нормально, мамочка", – успокаивал маму Александр.

На это она ему сказала: "Сынок, ну сколько можно ... Давай ты закончишь уже с этим боксом ...".

"Нет, мама, это только начало", – с улыбкой ответил боксер.

Фрагмент этого момента смотрите с 18-й минуты.

Напомним, Усик украсил обложку известного в мире спорта издания.