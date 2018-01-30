В Сети появился короткий документальный фильм о бое Усика с латвийцем

Всемирная боксерская суперсерия выпустила короткий документальный фильм о полуфинальном бое между украинским чемпионом мира в тяжелом весе по версии WBO Александром Усиком и уже бывшим чемпионом мира по версиям WBC латвийцем Майрисом Бриедисом.

Картина снята на английском языке, она появилась на канале World Boxing Super Series в YouTube.

В фильме показано, как бойцы проводили заключительный день перед поединком, продемонстрированы кадры с самого боя и события после него. В частности, бой прокомментировал соотечественник Усика — экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко.

Ранее сообщалось, что в Риге в рамках полуфинала Всемирной боксерской суперсерии Александр Усик победил по очкам Майриса Бриедиса и завоевал еще один чемпионский пояс — по версии WBC.