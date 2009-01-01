Требования к игрокам "Динамо" изменятся — Хацкевич

Белорус официально стал новым главным тренером столичной команды.

Александр Хацкевич Скриншот видео с youtube.com

Белорусофициально стал новым главным тренером, он заявил, что требования к игрокам изменятся.

Об этом специалист рассказал в интервью СМИ, говорится на сайте столичного клуба.

В то же время наставник подчеркнул, что подробнее о новшествах расскажет после сборов команды.

"… команда собирается 19-го июня, одна группа работает в Киеве до 25 июня, а 26-го улетает на сборы в Австрию, где к команде присоединятся ребята, которые были задействованы в сборных своих стран", — отметил он.

Ранее главным тренером "Динамо" был Сергей Ребров, в конце мая он заявил об отставке с поста. Позже наставник сборной Украины Андрей Шевченко сказал, что в клубе специалист "достиг всего".

Видео: ФК "Динамо" Київ