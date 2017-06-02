Новый тренер "Динамо". Суркис подтвердил переговоры с Хацкевичем

Президент "Динамо" Игорь Суркис подтвердил, что ведет переговоры с белорусским тренером Александром Хацкевием.

Об этом он рассказал в интервью FootballHub.

"Давайте не будем спешить. Я контракт подпишу, вы узнаете. Думаю, это даже произойдет сегодня. Пока контракт не подписан нечего комментировать. То, что говорят (о Хацкевиче, — ред.), наверное, это правда. Но нужно подписать контракт.

Когда я говорю, я говорю не только про главного тренера. Когда он подпишет контракт, то объявит, с кем ему будет комфортно работать, с кем он будет выстраивать дальнейшую вертикаль клуба. Тем более, что ее нужно не столько выстраивать, сколько сохранить", — заявил Суркис.

Напомним, ранее Шевченко оценил работу Реброва у руля "Динамо".