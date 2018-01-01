"Уже выиграл Олимпиаду": спортсмен сборной Тонго полуголым вынес флаг своей страны

Тхэквондист Пита Николас Тауфатофуа посветил обнаженным торсом.

Спортсмен сборной Тонго посветил голым торсом Фото: Reuters

Знаменосец сборной Тонги Пита Николас Тауфатофуа вышел на церемонии открытия Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане с обнаженным торсом, щедро намазанным маслом и в традиционной юбке.

Олимпиец выглядел очень экзотично, особенно на фоне спортсменов в пуховиках, ведь температура в Пхенчхане опустилась до -1 градуса. Стадион снова встретил спортсмена бурными овациями. При этом, тхэквондист не забывал строить глазки телезрительницам.

Фото: Twitter

Примечательно, что в таком же виде спортсмен выходил на открытии летних Игр-2016 в Рио. Тогда он выступал в тхэквондо, а в Пхенчхане представит свою страну в лыжных гонках и станет первым лыжником-олимпийцем в истории Тонги. Отметим, Королевство Тонга - тихоокеанское государство в Полинезии.

Ранее старт Украины на Олимпиаде-2018 обернулся громким провалом.